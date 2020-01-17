  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

'de 70 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

17.01.2020, 09:25

'nin ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan uyruklu 70 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık 'ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, denizde seyir halinde iki lastik bot tespit etti.

Botları durduran ekipler, Afganistan uyruklu 35'i çocuk ve 12'si kadın olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN