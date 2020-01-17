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'de kuşu istilası! Meyve bahçelerine dadandılar

Çanakkale'de sığırcık kuşu istilası! Meyve bahçelerine dadandılar

17.01.2020, 09:38

'nin Lapseki ilçesinde binlerce kuşu meyve bahçelerine dadandı. Gökyüzünde ahenkli uçuşlarıyla ve çıkardıkları seslerle vatandaşların ilgi odağı olan sığırcık sürüsü, amatör kameralarca kaydedildi.

Zeytin ağaçlarını istila eden sürüleri, girdikleri meyve bahçelerini talan etti.

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