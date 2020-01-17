Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde binlerce sığırcık kuşu meyve bahçelerine dadandı. Gökyüzünde ahenkli uçuşlarıyla ve çıkardıkları seslerle vatandaşların ilgi odağı olan sığırcık sürüsü, amatör kameralarca kaydedildi.
Zeytin ağaçlarını istila eden sığırcık sürüleri, girdikleri meyve bahçelerini talan etti.
Çanakkale'de sığırcık kuşu istilası! Meyve bahçelerine dadandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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