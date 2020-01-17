CHP'de kurultay tarihi belli oldu!

CHP Parti Meclisi, 37. Olağan Kurultayının, 28-29 Mart tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

CHP Parti Meclisi, 37. Olağan Kurultayının, 28-29 Mart tarihlerinde yapılmasına karar verdi. Parti içerisinde koltuğunu sağlama alan ve rakip olabilecek siyasetçileri bertaraf eden Kılıçdaroğlu, 9 seçim kaybetmesine rağmen yine tek aday olarak çıkması bekleniyor.