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'de tarihi belli oldu!

CHP'de kurultay tarihi belli oldu!

17.01.2020, 14:42

 , 37.  tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

CHP Parti Meclisi, 37. Olağan Kurultayının, 28-29 Mart tarihlerinde yapılmasına karar verdi. Parti içerisinde koltuğunu sağlama alan ve rakip olabilecek siyasetçileri bertaraf eden Kılıçdaroğlu, 9 seçim kaybetmesine rağmen yine tek aday olarak çıkması bekleniyor.

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