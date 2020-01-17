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'de feci ! Metrelerce sürüklendi

İzmir'de feci kaza! Metrelerce sürüklendi

17.01.2020, 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020,09:41

'in Buca ilçesinde, motosikleti ile otoyolda ilerleyen (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. sırasında, metrelerce sürüklenen genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

, saat 02.00 sıralarında Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir yönünden Buca istikametine ilerleyen , henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

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