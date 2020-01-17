Kara listedeki "Sildenafil” katkılı ürünlere dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladığı listede yer alan ilaç etken maddesi bulunan çikolata ve enerji içeceklerinin saçtığı tehlikeye uzmanlar dikkat çekti. Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Ne yazık ki merdiven altı ürünlerinde ilaç etken maddelerinin miligramları kontrolsüz. Bazı ilaçları o kadar yüksek dozda yüklüyorlar ki, kullanan insanlarda ciddi komplikasyonlarla, aritmilerle, ani ölümler ile karşılaşıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı listede içinde ilaç etken maddesi "Sildenafil" ilaç etken maddeli içecek ve çikolatalar da yer aldı. Bakanlığın açıklamasına rağmen birçok yerde bu tür ürünlerin satışı sürüyor. Uzmanlar satışı yasak olmasına rağmen rahatlıkla ulaşılan bu tür ürünlerin ölümcül tehlike taşıdığını belirtiyor.