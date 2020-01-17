Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine 7 tır yardım malzemesi gönderildi

Kütahya'da İl Müftülüğünce düzenlenen "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla alınan 7 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Zafer Meydanı'nda yapılan yardım tırlarını uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye topraklarını "barış, huzur ve merhametin olduğu topraklar" şeklinde nitelendirdi.

Kütahya'daki vatandaşların her zaman iyilikte yarıştığını belirten Toraman, "Biz bu topraklarda yaşayan aziz ve necip milletin torunlarıyız. İyilik tenkit edilmez, takdir edilir. İyilik insanların iradesidir. Tırlardaki malzemeler, Kütahyalı hemşehrilerimizin gönüllerinden kopararak verdiği paralarla alındı. Kütahya'daki yardımsever vatandaşlarımız her zaman hem kendi çevresine hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyor." dedi.



Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesince geçen hafta başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Bir hafta içinde yapılan yardımlarla 50 ton un, 30 ton gıda malzemesi, 25 ton temizlik ürünü, 2 bin battaniye, bin yastık, bin hasır, 430 yatak, 125 soba alındı. Yardımda bulunan Kütahya halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Alim Işık da konuşma yaparak Kütahyalı vatandaşlara teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından insani yardım malzemesi yüklü tırlar, Suriye'nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı.

AA