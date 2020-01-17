Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 17 Ocak Cuma! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Ocak Cuma hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hnagi illerde yağış bekleniyor? Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.