Muğla'da imha edilmesi gereken sağlık evrakları çöpten çıktı! Soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağlık evrakları ve dosyaların imha edilmeden çöpe atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Milas Sağlık Müdürü Kırova, "Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu evraklar görevliler tarafından toplanarak, imha komisyonuna gönderildi" dedi