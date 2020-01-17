Ölü zannedilen şahıs, hareket edince ekipler seferber oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs evindeki yatağında hareketsiz vaziyette bulundu. Çilingir çağrılarak açılan kapıdan eve giren görevliler şahsın nabzını kontrol ettiği sırada 69 yaşındaki Emin Güleçoğlu, hareket edince ekipler seferber oldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale ile kendisine gelen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; uzun yıllar Aydın Belediyesi'nde çalıştıktan sonra emekli olan 69 yaşındaki Emin Güleçoğlu, önce eşinden ayrıldı. Daha sonra tüm çocukları dahil tüm akrabaları ile küsen Güleçoğlu, komşuları ile de anlaşamayınca Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşamaya başladı. Her gün şehir merkezine gidip yemeğini lokantalarda yiyen Emin Güleçoğlu'nun günlerdir ışığının yanmadığını fark eden komşuları küs olsalar da insanlık namına durumu polis ekiplerine bildirdi.