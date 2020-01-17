Yakalanmasaydı katliam yapacaktı!

Eski sevgilisini uykusunda acımasızca öldüren katilin ifadesi kan dondurdu. “Bizi Deniz’in ailesi ayırdı” diyen Zeki Cengiz, yakalanmasaydı talihsiz kadının ailesini de öldüreceğini söyledi

Deniz Gezginci

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki çocuk annesi eski sevgilisi Deniz Gezginci'yi uykusunda gözünü bile kırpmadan öldüren Zeki Cengiz'in işlediği korkunç cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gece yarısı kendisini terk eden sevgilisinin evine girip 15 bıçak darbesi öldüren Zeki Cengiz'in, genç kadının ailesi tarafından istenmediği, evliliklerine de onay vermedikleri ve iki sevgilinin bu yüzden birlikteliklerine son verdikleri ortaya çıktı.Korkunç olay 13 Ocak gecesi 00.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde 222 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana gelmişti. Uzun süre önce eşinden boşanan ve bir köfteci dükkanında çalışan 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre birlikte olduğu zeytin ve gübre fabrikasında daha önceden işçi olarak çalışan Zeki Cengiz'i terk etmiş, durumu kabullenemeyen Zeki Cengiz, genç kadının evine balkondan girerek uyuduğu sırada 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçmıştı. Çığlıkları duyan komşuların yerine gelen polis, genç kadını kanlar içinde yatağında bulmuştu. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra kaçan Zeki Cengiz ise hastaneye giderek sevgilisinin durumunu sormak isterken, hastane polisi tarafından yakalanmıştı.Cinayetten bir gün önce sosyal medyadan "Bugünden itibaren herkes attığı adıma dikkat etsin. Bu saatten sonra af yok" ve "Benim suçum yok hakim bey. O güldü ben aşık oldum" şeklinde paylaşımlar yaptığı görülen zanlının ifadesi şöyle: "Deniz Gölmarmara'ya taşınıp izini kaybettirmişti. Tekrar Akhisar'a geldiğinden haberim yoktu. Olay günü çarşıda gördüm, takip edip evini gündüzden öğrendim. Amacım konuşmaktı. Bağırınca bıçakladım. Bizi ailesi ayırdı. Yakalanmasaydım, aşkımızı bitiren ailesini de katlederdim. Beni bu hale bizi ayıran ailesi itti. O gitti, artık ben de yaşayan bir ölüyüm."FATİH ŞENDİL