AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final açıklama tarihi...

Binlerce AÖF öğrencisi bugün ve yarın AÖF final sınavına katılıyor. Öğrenciler AÖF final sınavlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav açıklama tarihi belli mi? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı bugün ve yarın yapılıyor. Binlerce öğrenci güz dönemi final sınavında ter döküyor. Peki AÖF final sınavı açıklama tarihi belli oldu mu? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz netleşmedi.Final sınavlarının sonuçlarıyla ilgili açıklama, Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar'dan geldi:

"Açıköğretim Sistemindeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.