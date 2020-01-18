Kitap, dil gelişimine katkı sağlıyor

Özellikle öğrenme sürecindeki çocuklara katkı sağlayan en önemli araçlardan biri de kitaptır. Kitaplar çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından büyük öneme sahiptir.



HAYAL DÜNYASINI GELİŞTİRİR

Kitaplar çocuğun bilgi dünyasını genişletir ve böylece duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade etme yetenekleri gelişir. Resimli hikaye kitapları çocuğun hayal dünyasına bir pencere açar ve hikaye karakterlerinin de yardımıyla farklı bakış açıları edinmelerine yardımcı olur. Yani masallar ve hikaye kitaplarının içindeki figürler ve mesajlar çocuğun öğrenme sürecinde önemlidir. Özellikle mesaj içeren ve eğitici değer taşıyan masallar gelişimi olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda literatüre göre, okul öncesi dönemde ebeveynlerle birlikte okunan resimli kitapların ebeveyn ve çocuklara konuyla ilgili tartışma fırsatı tanıdığı ve böylece çocuğun dil gelişimini ve erken yazın yeteneğini geliştirdiği dile getirilmektedir. İnsan beyni okuyarak beslenir ve güçlenir. Okumanın zamanı ve yeri yoktur. Anne ve babayla kitap okumak çocuğun iletişimini güçlendirir.