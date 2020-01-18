Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 18 Ocak Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Ocak Cumartesi hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu KIRKLARELİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu