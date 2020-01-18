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'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 18 Ocak Cumartesi ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 18 Ocak Cumartesi hava durumu...

18.01.2020, 09:04

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, , , ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Ocak Cumartesi raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

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