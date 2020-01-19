‘Bazı bitkisel ilaçlar sedefi alevlendirebilir’

Esenler Medipol Üniversite Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, kronik bir deri rahatsızlığı olan sedef hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yardımcı, son yıllarda sedef hastalarının bilinçsiz bitkisel ürün kullandığını belirterek, "Hiçbir bitkisel ilacın sedef hastalığında tek başına etkili olduğu kanıtlanmadı. Hatta hastalığı alevlendirebiliyor. Ancak ardıç katranı, zeytinyağı, badem yağının tedaviye ek olarak kullanıldığında iyileşmeyi hızlandırdığı biliniyor" dedi.