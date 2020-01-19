  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

19.01.2020, 16:53

’de bir hastanenin acil servinde kalan evsizlerin barınma alanlarına yerleştirildiği öğrenildi.

Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının İzmir'de bir hastanenin acil servisini barınma alanı olarak kullanan evsizlerin dışarı atıldığı yönündeki paylaşımları üzerine yetkililer harekete geçti.


Yetkililer tarafından çok daha öncesinde hastanenin acil servisini kullanan evsizlere kalacak mekan ve aş planlanması yapılmasına rağmen evsizlerin kendilerine gösterilen barınma alanı yerine hastanenin acil servisinde kalmaya devam ettikleri, bunun üzerine hastanenin acil servisine başvuran hasta yakınlarının da isteği üzerine ekipler tarafından acil servisi barınma alanı olarak kullanan evsizlerin barınma alanlarına nakledildiği bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN