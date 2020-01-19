İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda bulunan atık kağıt ve kartonlar ile bir forklift tamamen yandı
Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki depodan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman, çevrede endişe yarattı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği yangında, depoda bulunan atık kağıt ve kartonlar ile bir forklift tamamen yandı.
Hurda kağıt deposunun sahibi Şerif Orhan, atık kağıt ve karton satışı yaptıklarını, yangının çıkış nedenini bilemediklerini belirterek, "İçeride 3 tır dolusu kağıt ve karton ile bir forklift vardı. Hiçbir şey kalmadı, hepsi yandı. Yaklaşık 35 bin liralık zararımız var." dedi.
AA
İzmir'de hurda kağıt deposunda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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