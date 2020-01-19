İzmir'deki akılalmaz ölümde flaş gelişme! Destan Arda'nın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler

İzmir'in Konak ilçesinde, şaka amaçlı arkadaşını kucaklamak isterken dengesini kaybedip, salonun cam kapısına düşüp, kopan cam parçalarının boğazına saplanması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Destan Arda'nın (25), olay anında evde bulunan 2 arkadaşının polise farklı ifade verdiği ortaya çıktı. Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kesiniz) yazılı bir dövme bulunduğu da belirlenmişti. İşte detaylar...

Olay, geçen hafta pazar günü saat 01.00 sıralarında, Kılıçreis Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Eğlence organizasyonları yapan Destan Arda, iddiaya göre, evindeki salonda birlikte alkol alıp eğlendiği iki arkadaşından A.N.İ.'yi şaka amaçlı kucağına almaya çalışırken dengesini kaybederek, cam salon kapısına düştü. Kırılan cam parçalarının boğazına saplanması nedeniyle Arda kanlar içinde kalırken, ev arkadaşı H.E. de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Destan Arda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı