Lif kaynağı bu besinleri ihmal etmeyin

Sindirim sistemi sağlığı için olmazsa olmaz lifli gıdalar bağırsak hareketlerini düzenler, kandaki şeker seviyesini kontrol eder. Lifli besinler bağırsaklarda sindirilmez ancak diğer besinlerin sindirilmesine ve emilmesine yardımcı olur. Başlıca lif kaynağı besinler; tam buğday unundan yapılmış ürünler (tam tahıllı ekmek, tam buğday makarna), keten tohumu, elma, portakal, armut, incir, kuru erik, kuru kayısı gibi yaş ve kuru meyveler, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller, kuru yemişler ve yağlı tohumlar, bezelye, şalgam, pancar, lahana, karnabahar, Brüksel lahanası, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, yeşil fasulye, salatalık, soğan, kereviz, domates, biber gibi sebzeler de yüksek oranda lif içerir.