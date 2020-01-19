  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Ölen kadının oğlu karara isyan etti

Ölen kadının oğlu karara isyan etti

Ölen kadının oğlu karara isyan etti
Giriş Tarihi: 19.1.2020
İzmir Bornova'da karşıya geçmek için kaldırımda beklerken belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen Dilber Taş'ın (70) oğlu Halil İbrahim Taş (49), şoförün serbest kalmasına tepki göstererek, "Baş sağlığı için bile aramadılar. Biz adalet istiyoruz" dedi. Kaza 13 Aralık'ta Pınarbaşı'nda meydana geldi. Bornova Belediyesi'nde çalışan Ö.A, kullandığı 35 AJY 551 plakalı çöp kamyonun kontrolünü yitirerek kaldırımda bekleyen Dilber Taş'a çarptı ve ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Ö.A. serbest kalırken, yaşlı kadının oğlu duruma tepki gösterdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölen kadının oğlu karara isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN