Ölen kadının oğlu karara isyan etti

İzmir Bornova'da karşıya geçmek için kaldırımda beklerken belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla ölen Dilber Taş'ın (70) oğlu Halil İbrahim Taş (49), şoförün serbest kalmasına tepki göstererek, "Baş sağlığı için bile aramadılar. Biz adalet istiyoruz" dedi. Kaza 13 Aralık'ta Pınarbaşı'nda meydana geldi. Bornova Belediyesi'nde çalışan Ö.A, kullandığı 35 AJY 551 plakalı çöp kamyonun kontrolünü yitirerek kaldırımda bekleyen Dilber Taş'a çarptı ve ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Ö.A. serbest kalırken, yaşlı kadının oğlu duruma tepki gösterdi.