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Sobadan zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı! Babaannesinde kalan küçük çocuk...

Sobadan zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı! Babaannesinde kalan küçük çocuk...

19.01.2020, 14:23

’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı. Ailenin 6 yaşındaki çocukları ise gece babaannesinde kaldığı için zehirlenmekten kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda, uyuyan ev sahiplerinden Ramazan Güngördü evde duman olduğunu fark etti. Ardından eşi Ebru Güngördü'yü uyandıran ve durumunun kötü olduğunu fark eden Ramazan Göngördü 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar çifti Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Çiftten Ebru Göngördü'nün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, Ramazan Göngördü'nün ise ambulans ve hastanede yapılan müdahalesinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, çiftin 6 yaşındaki küçük çocuklarının ise gece üst katta oturan babaannesinin yanında kaldığı ve bu sayede olaydan kurtulduğu aktarıldı.

İHA

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