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ile karabiberi mutlaka birlikte yiyin

Zerdeçal ile karabiberi mutlaka birlikte yiyin
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Vücuttaki iltihap sorunu eğer dikkate alınıp tedavi edilmezse pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor! Bu nedenle iltihabın daha vücutta oluşmadan önlenmesi çok önemli. Vücuttaki iltihabı kurutmak için bazı besinlerden de destek alabilirsiniz. Zerdeçal, özellikle Hint yemeklerinde sıklıkla kullanılan, güçlü tada sahip bir baharattır. Zerdeçal, kurkumin adı verilen güçlü bir antienflamatuar (iltihap önleyici) bileşik içerir. Zerdeçal ile karabiberi birlikte tüketmek, kurkumin emilimini önemli ölçüde artırarak iltihaba karşı yüksek etki sağlar.
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