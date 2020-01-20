10 parmağında 10 marifetli katip

İzmir Adliyesi’nin 17 yıllık zabıt katibi Nedim Argan, yazdığı roman ve senaryolar, çektiği belgesel, kısa film ve kliplerle dikkat çekiyor. Argan, şimdi de yazın yapacağı ilk uzun metrajlı filmin hazırlğı ında...

İzmir Adliyesi'nin 17 yıllık zabıt katibi Nedim Argan, memuriyetin yanı sıra yazdığı romanlar ve senaryolar, çektiği klip, belgesel ve kısa filmlerle adından söz ettiriyor. Argan, bu yaz çekilecek uzun metrajlı filmin hazırlıklarını sürdürüyor. Yazım hayatına öğrencilik yıllarında şiirlerle başlayan Argan, lisede roman yazmaya yönelerek, 'Seni Sevmek Güzeldi' adlı ilk romanını 2012'de yayınladı.



ROMANDAN SİNEMAYA

2014'te 'Dilemma' adlı romanı ilgiyle karşılandı ve bundan uyarlanan film senaryosu, Kültür Bakanlığı'nca 2016 yılı sinema destekleri kapsamında Senaryo ve Diyalog Geliştirme kategorisinde desteklendi.





FETHİ SEKİN BELGESELİ

Nedim Argan, 2016'da ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği 'Aşk Cesaret İster' isimli kısa filmi çekti. 2017'de ise İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına hazırlayıp yönetmenliğini üstlendiği 'C Kapısı Fethi Sekin' isimli belgeseli çekti. Olayın yıl dönümündeki anma etkinliklerinde ilk gösterimi yapılan belgesel, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.



NEVŞEHİR'DE İLK FİLM

BELGESELINI çektiği Vietnamlı şehit eşinin hikayesini uzun metraj film senaryosuna dönüştüren Nedim Argan, bu filmle ilgili çalışmalarını sürdürürken, yine yazdığı bir komedi türündeki film senaryosunun çekimi için bir yapımcıyla anlaşma aşamasına geldiğini söyledi. Argan, Nevşehir'de çekilmesi planlanan film için 2020 yazında motor denileceğini açıkladı.



VİETNAMLI ŞEHİT EŞİ

ARGAN 2015'te çekilen "Tuanvi-Uzakdoğu'dan Anadolu'ya" isimli belgeselle Diyarbakır'da terör saldırısında şehit olan polis Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Tuanvi'nin hikayesini konu aldı. 2. Uluslararası İzmir Film ve 2. Uluslararası Siirt Film festivallerine katılan eserde, aşkı için Vietnam'dan Türkiye'ye gelen ve eşiyle yalnızca 100 gün yaşayabilen Tuanvi'nun hikayesi, kendi ağzından anlatılıyor.