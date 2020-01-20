Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, saman balyası yüklü kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.
Edirne'nin Keşan ilçesinden Gelibolu yönüne giden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyon, Güneyli rampasına geldiği sırada bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çanakkale'de korkutan yangın! Kamyon alev topuna döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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