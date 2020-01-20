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'de korkutan ! Kamyon alev topuna döndü

Çanakkale'de korkutan yangın! Kamyon alev topuna döndü

20.01.2020, 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020,09:36

'nin ilçesinde, saman balyası yüklü kamyonda çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.

'nin Keşan ilçesinden yönüne giden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyon, Güneyli rampasına geldiği sırada bilinmeyen nedenle alev aldı.

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