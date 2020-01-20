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'de sevgili dehşeti! Tartışma kanlı bitti

Denizli'de sevgili dehşeti! Tartışma kanlı bitti

20.01.2020, 16:40

Denizlinin ilçesinde, (40), birlikte yaşadığı Filiz T. (Toker) (39) tarafından kolundan ve bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Parım'ın hayati tehlikesi bulunmazken, Filiz T. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi 2334 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ile birlikte yaşadığı Filiz T. birlikte içki içmeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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