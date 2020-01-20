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Bodrum’da 6 yakalandı

Muğla Bodrum’da 6 göçmen yakalandı

20.01.2020, 12:24

Bodrum’da ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında oylan 6 düzensiz ekiplerince yakalandı.Yakalanan 6 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından teslim edilecek.

Bodrum Çelebi Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 Togo, 2 Pakistan ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 6 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

İHA

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