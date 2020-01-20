Soba külleriyle yangına davetiye

Aydın'ın ilçesi Koçarlı'da vatandaşlar tarafından çöpe dökülen soba külleri, adeta yangınlara davetiye çıkarıyor. Tamamen sönmemiş soba küllerinin sokağa bırakılması sonucu çöp kutusu etrafında yangınlar meydana geliyor.

Aydın'ın ilçesi Koçarlı'da vatandaşlar tarafından çöpe dökülen soba külleri, adeta yangınlara davetiye çıkarıyor. Tamamen sönmemiş soba küllerinin sokağa bırakılması sonucu çöp kutusu etrafında yangınlar meydana geliyor. Herkesi duyarlı olmaya davet eden vatandaşlar, "Bazı duyarsız kişiler, sönmemiş soba küllerini çöp kutusunun kenarına döküyor.



FELAKET YAŞANABİLİR

Bu küller rüzgarın etkisiyle aleve dönüşüyor. Sokak ortasında ufak çaplı yangınlara neden oluyor. Alevler daha büyük yangınlara yol açabileceği gibi çocuklarımız için de son derece tehlike arz ediyor. Sokak ortasında ufak alevlerden çıkabilecek bir yangın tüm mahalleyi etkisi altına alabilir ve felakete yol açabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu bilinçle hareket ederek soba küllerini çöpe bırakmaları konusunda dikkatli davranmaya davet ediyoruz" dedi.





'KAZILIP ASFALTLANMAYAN YOLLAR KABUSUMUZ OLDU'



Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda Türkmen mahallesi Denizel sokakta altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolun yapılmaması vatandaşların tepkisini çekiyor. Bozuk ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken yolda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, yetkililerin duyarsızlığına isyan ediyor.



KUŞADASI'NA YAKIŞIYOR MU!

YOLUN halinin turizm merkezi Kuşadası'na yakışmadığını kaydeden vatandaşlar, köstebek yuvasını andıran sokakların kısa sürede asfaltlanmasını istedi. Vatandaşlar, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, adeta gelişi güzel bir şekilde kapatıldı. Yürümekte ve araçlarımızla geçerken zorluk yaşıyoruz. Bizim talebimiz yolun yapılması. Yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz" dedi.





ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE KAYGAN YOL TUZAĞI



BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinde, nereden geldiği henüz belirlenemeyen su akıntısı ilçedeki sürücülerin can güvenliğini tehdit ediyor. Aliçetinkaya mahallesinden Cunda Adası'na giden Yunus Emre Caddesi üzerinde birikintiye neden olan su asfaltı kayganlaştırıyor. Başta motosiklet sürücüleri olmak üzere araçların kaygan zeminde birçok kez kontrolünü kaybettiklerini anlatan mahalle sakinleri, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin BASKİ yetkilileri bu akıntıyı artık durdursunlar" dedi

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