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'da ! üstüne yaptı

Aydın'da can pazarı! Kaza üstüne kaza yaptı

21.01.2020, 09:14

'ın Germencik ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün, 1 kilometre sonra bir 'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'ın kullandığı 43 VH 420 plakalı minibüs, -İzmir kara yolu Hıdırbeylli Mahallesi mevkisinde Aslan Taş'ın kullandığı 35 HD 0566 plakalı tıra arkadan çarptı.

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