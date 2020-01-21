Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün, 1 kilometre sonra bir TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Işık'ın kullandığı 43 VH 420 plakalı minibüs, Aydın-İzmir kara yolu Hıdırbeylli Mahallesi mevkisinde Aslan Taş'ın kullandığı 35 HD 0566 plakalı tıra arkadan çarptı.
Aydın'da can pazarı! Kaza üstüne kaza yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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