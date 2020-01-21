Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ekiplerin, patlamanın sebebini tespit etme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Fatih Alp Ürgen'e ait evde henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Aydın'da evde patlama! Deprem oldu sandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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