  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydın'da evde patlama! Deprem oldu sandılar

'da evde ! oldu sandılar

Aydın'da evde patlama! Deprem oldu sandılar

21.01.2020, 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,10:09

'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ekiplerin, patlamanın sebebini tespit etme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde 'e ait evde henüz belirlenmeyen nedenle meydana geldi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da evde patlama! Deprem oldu sandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN