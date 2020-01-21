Aydın'da evde patlama! Deprem oldu sandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ekiplerin, patlamanın sebebini tespit etme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Fatih Alp Ürgen'e ait evde henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi.