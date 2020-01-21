  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı

merkezli / operasyonunda 9 gözaltı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı

21.01.2020, 14:13

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında 'nün adliye mahrem imamlarıyla irtibatları bulunduğu öne sürülen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de olduğu öğrenildi

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN