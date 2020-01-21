Çağatay Ulusoy'un askerden ilk fotosu geldi!

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, vatani görevi için dün Ankara Mamak'ta bulunan birliğine teslim oldu. Genç kızların yakından takip ettiği Ulusoy özellikle aldığı kilolarla adından söz ettirmişti. Çağatay Ulusoy'un askerden gelen ilk kamuflajlı fotoğrafı ise görenlerden tam not aldı. İşte o fotoğraf...

Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı olduktan sonra birliğine teslim olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

