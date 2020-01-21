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'un askerden ilk fotosu geldi!

Çağatay Ulusoy'un askerden ilk fotosu geldi!

21.01.2020, 15:27

Başarılı oyuncu , vatani görevi için dün Mamak'ta bulunan birliğine teslim oldu. Genç kızların yakından takip ettiği Ulusoy özellikle aldığı kilolarla adından söz ettirmişti. Çağatay Ulusoy'un askerden gelen ilk kamuflajlı fotoğrafı ise görenlerden tam not aldı. İşte o fotoğraf...

Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı olduktan sonra birliğine teslim olan yakışıklı oyuncu 'un kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

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