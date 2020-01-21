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Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

21.01.2020, 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,16:41

'da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi balerin 'in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı günlük notlar ortaya çıktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan genç kızın, piyona öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olmak gibi hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı. Katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmasının ardından, Özdemir'in yakınları ve arkadaşları, hayalleri yarım kalan Ceren'in kabrini ziyaret edip, buket bıraktı.

Olay, 3 Aralık 2019'da 'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi , ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi.

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