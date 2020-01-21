İzmir'de eski eşi sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı! Büşra Yabaşkul'dan acı haber geldi

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında darp etti; ardından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büşra Yabaşkul hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay sabah 08.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 914/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Büşra Yabaşkul, eşinden boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başladı. Annesiyle birlikte ikamet ettiği adresten işe gitmek için evden çıkan Büşra Yabaşkul ile eski eşi O.Ç. sokakta karşılaştı. Kadın ile eski eşi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce eski eş bir anda Büşra Yabaşkul'u darp etmeye başladı. "İZMİR'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA! SOKAKTA SALDIRDIĞI ESKİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI" HABERİ İÇİN TIKLAYIN