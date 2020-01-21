İzmir'deki operasyonda 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

İzmir’in Tire ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, özel yapılan zeytinyağlarına imha edilmek üzere el konuldu.

Bu kadarına da pes dedirten olay, Tire'de yaşandı. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır takip ettiği sahte zeytinyağı üreten kişilere yönelik harekete geçti. Sahte zeytinyağı satıcılarının kullandığı aracı belirleyen zabıta ekipleri, aracı askerlik şubesi önünde durdurmak istedi.



ÖZEL RENKLENDİRİCİ KULLANMIŞLAR

Zabıta ekiplerinden kaçan araç, polisin de destek verdiği bir operasyon ile Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada, içinde karışımlı muhteviyatı olan, özel renklendiricili yaklaşık 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen yağlar, içlerinden numune alınmak ve imha edilmek üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.



Şahısların, çevre ilçelerde de aynı yöntemle zeytinyağı satmaya çalıştığı tespit edildi. Öte yandan, labaratuvardan gelecek sonuçlara göre iki kişi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.



İHA