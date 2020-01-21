Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 21 Ocak Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 21 Ocak Salı hava durumu raporu...

MARMARA Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. EDİRNE °C, 7°C Çok bulutlu İSTANBUL °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu KIRKLARELİ °C, 5°C Çok bulutlu KOCAELİ °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu