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'den uyarısı 21 Ocak Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 21 Ocak Salı! Bugün hava nasıl olacak?

21.01.2020, 09:00

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile , Osmaniye, Gaziantep, , , Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 21 Ocak Salı raporu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

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