Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeyken yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, yangının araç içinde uyuyan Mümin Varol'un sigara izmaritinden çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.
Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi'nde park halindeki 48 M 6302 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev alan otomobil, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla bir otomobil park halindeyken yandı! İçindeki kişi feci şekilde can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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