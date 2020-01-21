Yayaya öncelik vermeyene ceza

Trafikte yaya önceliği kuralına uymayan 91 bin sürücü ile kuraları ihlal eden 7 bin 500 yayaya, 2019’da 45 milyon liradan fazla ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya ölümlerinin azaltılması amacıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesinin ardından denetimler de artırıldı. Geçen yıl yapılan denetimlerde trafik ışığı ya da görevlisinin bulunmadığı yaya veya okul geçitlerinde yayalara öncelik vermedikleri için 91 bin 312 sürücüye toplam 44 milyon 560 bin 256 lira ceza kesildi. Aynı zamanda trafik ışığı ya da görevlisinin bulunduğu yaya veya okul geçitlerindeki kurallara uymayan 7 bin 509 yayaya da toplam 810 bin 972 lira cezai işlem uygulandı.