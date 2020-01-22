AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final açıklama tarihi...

18-19 Ocak tarihlerinde yapılan Açıköğretim (AÖF) sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Sınava katılan binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? Final sınavı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavına katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınav sonuçlarına dair açıklama yapıldı mı? AÖF sınavları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz netleşmedi.Final sınavlarının sonuçlarıyla ilgili açıklama, Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar'dan geldi:

"Açıköğretim Sistemindeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

AÖF SINAV SORULARINA NASIL ULAŞILIR?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.