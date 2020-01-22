Hatır için şirket aldı, tutuklandı!

İzmir'de yaşayan evli ve 2.5 yaşında bir çocuk sahibi Gülfem Ş. (34), kuzeninin ricasıyla İstanbul'daki bir şirketi devraldı. Genç kadın, soruşturma kapsamındaki şirketin sahibi olarak göründüğü için tutuklandı.



HİÇ AKLINA GELMEDİ

GÜLFEM Ş'nin eşi Caner Ş, "Ne kadar güven de duyulsa, akraba da olsa bu tür işlere girilmemesi gerekiyormuş. Kızım annesinin saçını tutarak uyurdu. 'Annem nerede?' diye sorunca 'okulda' dedik. Kızım cezaevindeki annesini okula gitti sanıyor" diye dert yandı. İddiaya göre Gülfem Ş'nin kuzeni A.B. ve eşi V.Y.B, "Bir akrabamızın şirketini devretmesi gerekiyor. Biz memur olduğumuz için devralamıyoruz. Sen bu şirketi devralır mısın? 2 ay sonra tekrar devredersin" dedi.



DAVA UZUN SÜRECEK

DEVIR işleminden herhangi bir sorun çıkmayacağını düşünen Gülfem Ş, ricayı kırmayarak İstanbul'daki şirketin devir işlemleri için kuzenine vekalet verdi. Şirketi Kasım'da devralan Gülfem Ş, 2018'den bu yana soruşturma kapsamındaki şirketin sahibi olduğu için Aralık ayında tutuklanarak Bakırköy Cezaevi'ne gönderildi. Büyük şok yaşadıklarını belirten Caner Ş, "Eşim annesini kaybettikten sonra ona halası bakmış. Kuzeniyle de kardeş gibi büyümüş. Bu yüzden kuzeninin yanlış bir şey yapmayacağını düşünerek şirketi devraldı, sonra da tutuklandı. Dosyada gizlilik kararı var. İddianamenin hazırlanması belki bir yıl sürecek, ardından mahkeme süreci başlayacak" dedi.



GENÇ kadının avukatı Levent Kahya da, gizlilik kararı olan dosyayı inceleyemediklerini ve beklemekten başka çarelerinin olmadığını belirterek, "Temennimiz bir an önce davanın açılması ve mağdur olan müvekkilimi hapisten çıkarmak" dedi.