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'de kampüste traktörün çarpmasıyla ölen Sezen'in babası: Adalet arıyoruz

İzmir'de kampüste traktörün çarpmasıyla ölen Sezen'in babası: Adalet arıyoruz

22.01.2020, 09:17

'in ilçesinde, kampüsünde yolun karşısına geçmek isteyen 'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi B.'nin tutuksuz yargılanması ve 'konut terk etmeme' kararının '3 gün karakola giderek imza atma' olarak değiştirilmesine baba , tepki gösterdi. Adalet arayışını sürdüreceğini belirten Zambak, "Sezen hayattayken bir sürü hayalimiz ve umudumuz vardı. Onu kaybettikten sonra bu hayallerimizi de kaybettik. Kendi acımızı bir kenara bırakıp başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.

, 16 Eylül'de 'daki kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren 'a kampüs içinde yolun karşısına geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı.

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