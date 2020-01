Oğluna donör arayan annenin yardım çığlığı

İzmir’de, lösemi ile mücadele ederken kemoterapi sırasında beyninde pıhtı atan, ardından mukormikozis bakterisi görülen Hasan Cirit’in’in ailesi, çocuklarının hayata tutunabilmesi için acil donör çağrısı yaptı

İzmir'de yaşayan emekli Süleyman Cirit (56) ve ev kadını Funda Cirit (48) çiftinin oğulları Hasan'a (11), Nisan ayında kilo kaybı, terleme, mide bulantısı şikayetleriyle götürüldüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Hastanede tedaviye alınan Hasan'a kemoterapi tedavisi uygulanmaya başladı. Tedavi sürecinde beyninin kılcal damarlarına pıhtı atan Hasan, bir süre yoğun bakım ünitesinde kaldı. Aile, burada tedavi görürken Hasan'ın mukormikozis bakterisine yakalandığını öğrenince bir kez daha yıkıldı.





'ANNE ÇOK ACIYOR'

Doktorlar 'Her an her şeye hazırlıklı olun' derken Hasan, mukormikozis bakterisini yendi. Şimdiyse kanser hücreleri yeniden tekrarlayan Hasan'ın yaşama tutunabilmesi için ilik nakli olması gerekiyor. Gözyaşları içinde yardım isteyen anne Funda Cirit, "İlik nakline ihtiyacımız var, hem de acil bir biçimde, çünkü vücudu çok yoruldu, çok mücadele etti. Çocuklarımızı artık kanserden kaybetmeyelim. Çocuğum 'Anne canım çok acıyor' diyor, ben ise hiçbir şey yapamıyorum" dedi.