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merkezli 3 ilde operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

Uşak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

22.01.2020, 13:32

, ve 'da gerçekleştirilen operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

AA

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