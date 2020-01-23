Çatışmada kurtuldu hastanede ölüyordu

İzmirli 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş E.K, 2016’da Şırnak Beytüşşebap’ta teröristlerle girdiği çatışmada gazi oldu. Geçtiğimiz günlerde ise dudağı şiştiği için Dokuz Eylül Hastanesi’ne giden E.K, verilen yanlış ilaç yüzünden ölüyordu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2016'da teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan 27 yaşındaki İzmirli Jandarma Uzman Çavuş E.K, dudağındaki şişlik yüzünden gittiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ölümden döndü. Serumuna alerji ilacı yerine yanlışlıkla isim benzerliği olan başka bir ilaç enjekte edilince birden fenalaşan E.K, apar topar Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Azrail'e ikinci kez çalım atan E.K, "İlacı seruma enjekte ettikleri anda fenalaştım. Tansiyonum 24'e çıkmış. Kalp krizi ve sonrasında beyin kanaması geçiriyor olabilirim diye beni Resüsitasyon Odası'na aldılar. Dağda teröristlerle olan çatışmada ölmedim ama az daha burada ölüyordum" dedi. Yanlış ilaç yüzünden tek çocuğu E.K'yı ikinci kez kaybetme korkusu yaşayan anne Ümran A. ise sorumlular hakkında davacı olacaklarını söyledi.



MİĞFERİ KURTARMIŞTI

Balçova'da yaşayan Jandarma Uzman Çavuş E.K, 2016 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi oldu. İki bacağını delip geçen mermi yüzünden sol ayak bileği ve parmaklarında his kaybı olan, başına isabet eden kurşunlardan da miğferi sayesinde kurtulan E.K, annesi Ümran A. ile 18 Ocak Cumartesi gecesi üst dudağındaki şişlik yüzünden Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisi'ne gitti. Alerjik bir rahatsızlık geçirdiği anlaşılan E.K'ya serum bağlandı. İddiaya göre E.K'nın serumuna alerjik rahatsızlıklarda kullanılan ilaç yerine, benzer bir isimdeki adrenalin, antihistaminik ve kortizon karışımı bir ilaç enjekte edildi. E.K. serumun ardından fenalaşıp yoğun bakıma kaldırıldı.



'SANKİ BALYOZ YEDİM'

Gaziemir'de özel bir hastanede tedavi gören gazi Jandarma Uzman Çavuş E.K, "Serumu verdikleri anda sanki balyozla kafama birisi vurdu. Vücudumda titreme başladı. Kalbim hızla çaparken, midemde yanma oldu. Konuşamıyordum. Tansiyonum 24'e çıkmış. Önce kalp krizi, sonrasında da beyin kanaması geçiriyor olabilir diye beni Resüsitasyon Odası'na aldılar. Sürekli Ankara'ya fizik tedaviye gidiyorum ve hiç böyle bir şey görmedim. Vatan için canımı vermeye hazırım. Ama dağda teröristlerle çatışmada ölmemişken, burada basit bir rahatsızlık yüzünden canımdan oluyordum" dedi.



BAŞKA HASTANEYE

Anne Ümran A. yaşananlara tepki gösterdi ve tek evladını ikinci kez kaybetme endişesi yaşadığını söyledi. Olaydan sonra hastane yetkililerinin özür dileyip, E.K'nın özel odada tedavisinin devam etmesi yönünde teklifte bulunduklarını ama oğlunun pazartesi günü özel bir hastaneye sevk edilmesini istediğini söyleyen Ümran A, "Onlara güvenemezdim. Teröristlerin yapamadığını az daha hastanede yapacaklardı. Yaşadıklarımıza hala inanamıyorum. Allah oğlumu bana bağışladı. Sorumlulardan şikayetçi olacağız" dedi.

METİN BURMALI