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kılavuzu yayınlandı! EKPSS sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? kılavuzu

EKPSS kılavuzu yayınlandı! EKPSS sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? ÖSYM E-KPSS kılavuzu

23.01.2020, 17:17

Adayların merakla beklediği başvuru kılavuzu tarafından yayınlandı. EKPSS başvuru tarihleri ve nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. İşte EKPSS başvuru detayları...

2020 EKPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan adaylar başvuru tarihlerini ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. EKPSS sınavı ne zaman? İşte E-KPSS başvurusu ile ilgili merak edilenler...

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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