Hakim savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Sınav sonucu sorgulama ekranı...

Hakim savcılık sınavına katılan binlerce aday merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından 29 Aralık'ta gerçekleşen sınav sonrası, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak bugün (23 Ocak) verilmişti. Peki hakim savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

29 Aralık 2019'da gerçekleşen hakim savcılık sınavı sonrası adaylar merakla sınav sonuçlarını bekliyor. ÖSYM sınav sonucu için 23 Ocak (bugün) tarihini vermişti. Peki hakim savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

HAKİM SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakim savcılık sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 23 Ocak 2020 (bugün) gün içerisinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hakimlik savcılık sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

MÜLAKAT NASIL OLACAK?

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.