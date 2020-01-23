İzmirli aile ümidini kaybetmedi 'Umut'unu kucağına aldı

İzmir'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iki kez bebeğini kaybeden Fatma Yücel, çocuk sahibi olma umudunu kaybetmedi ve gördüğü tedavi sonucu oğlunu kucağına aldı. Fatma Yücel, "O bizim umudumuz oldu. Anne olmak çok güzel bir duygu. Emzirdiğimde duygulandım. Bebeklerimi kaybettiğim zaman asla isyan etmedim" dedi

İzmir'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iki kez bebeğini kaybeden Fatma Yücel, görev yaptığı hastanedeki doktorların 9 aylık tedavisi sonucu "Umut" isimini verdiği bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Karabağlar ilçesinde yaşayan Musa ve Fatma Yücel çifti, 8 yıl önce evlendi. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığı bulunan Fatma Yücel, evlendikten kısa süre sonra hamile kaldığını öğrenmesine rağmen hamileliğinin 9'uncu haftasında bebeğini kaybetti.