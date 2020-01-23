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'den o illere uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Ocak Perşembe raporu...

Meteoroloji'den o illere uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Ocak Perşembe hava durumu raporu...

23.01.2020, 09:22

Bugün hava nasıl olacak? 'de kar yağışı bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, 'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 23 Ocak Perşembe raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu

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