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"" davasında mütalaa verildi

Palu ailesi davasında mütalaa verildi

23.01.2020, 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,15:25

'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "" olarak bilinen ve atv ekranlarında 'nın programı ile 'nin öğrendiği olaydaki 6 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu, avukatlar ve tanık Harun Palu ile temsil kayyum olarak atanan Zeynep İncedere katıldı.

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