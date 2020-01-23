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'ta yaptı! Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

23.01.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,09:28

'ın ilçesinde park halindeki 'a arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre 'dan 'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı , ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı 'a arkadan çarptı.

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