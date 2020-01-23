Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre Ankara'dan İzmir'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı yolcu otobüsü, Banaz ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.