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Haberler > Yaşam > Afyonkarahisar'da buz tutan gölde sema gösterisi! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

'da buz tutan gölde gösterisi! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da buz tutan gölde sema gösterisi! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

24.01.2020, 17:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,17:26

'nin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyen dans eğitmeni ve semazen , buz tutan Gölü'nde gösterisi yaptı. İşte kartpostallık görüntüler...

'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yer alan Gölü, soğuk hava dolayısıyla buz tutarken farklı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

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