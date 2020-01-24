Afyonkarahisar'da buz tutan gölde sema gösterisi! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyen dans eğitmeni ve semazen Bahadır Okyar, buz tutan Emre Gölü'nde sema gösterisi yaptı. İşte kartpostallık görüntüler...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yer alan Emre Gölü, soğuk hava dolayısıyla buz tutarken farklı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.