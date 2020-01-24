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Ayvalık'ta 19 düzensiz yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı

24.01.2020, 08:53

'in Ayvalık ilçesinde uyruklu 19 düzensiz yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Karakol Dağı sahilinden Midilli Adası'na geçmeye çalışanların olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, sahildeki bir panelvan aracın içinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen Y.P, C.E, İ.Ö, S.K. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.

Organizatörler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, düzensiz göçmenler de Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA

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